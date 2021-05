Sono circa 50 le persone risultate positive al covid in un centro di accoglienza per migranti a Priolo, nel Siracusano, tra stranieri ed operatori della struttura. L’Asp sta eseguendo altri tamponi per ulteriori verifiche.

E proprio il sindaco del comune siracusano, Pippo Gianni, invita i suoi concittadini al rispetto delle misure di prevenzione dopo che in un paio di giorni il numero dei positivi ha avuto una impennata arrivando ad oltre 100.

Lo scrive il giornale locale www.ilsicilia.it

