Censurano i verbali del comitato scientifico e s’indignano per la censura a Fedez!

di Radio Radio Tv – “Tutti quelli che si sono schierati contro la censura di Fedez​ sono gli stessi che della censura​ hanno fatto la loro bandiera. Sono le istituzioni​ ovviamente”. A pronunciare queste parole è Consuelo Locati​, legale delle vittime del Covid​.

L’Avv. Locati, in un video che ha preso a circolare sui social, fa notare come quella compagine politica​ che nei giorni scorsi si è indignata di fronte al tentativo che la Rai​ avrebbe mosso al rapper Fedez sia in realtà la stessa che invece si rende protagonista di censure ben più gravi.

La vera censura

“Sono quelli che non hanno desecretato i verbali del CTS​ – dichiara – quelli che non danno ancora i verbali della task force, quelli che hanno desecretato un piano segreto anti-Covid solo dopo il ricorso al Tar”.

“Tutte queste istituzioni che oggi si schierano contro le censure – conclude – in realtà hanno sempre operato come da censura, tant’è che i cittadini sono stati costretti a rivolgersi agli avvocati per cercare di avere delle risposte”.

