Ospedale Taormina: focolaio Covid tra pazienti e sanitari già vaccinati

Focolaio Covid all’Ospedale di Taormina, undici contagiati tra pazienti e personale sanitario. E’ divampato nel reparto di cardiologia, dove ieri sono risultati positivi tre pazienti. Due sono già stati trasferiti all’ospedale Covid di Barcellona Pozzo di Gotto e uno è stato portato invece al Papardo.

Focolaio Covid fra operatori sanitari vaccinati

Sono scattati i controlli in tutto il reparto e tra il personale sanitario, oggi la conferma di altri casi: nonostante le vaccinazioni tra il personale sanitario sono saliti a undici i contagi. Anche uno dei ricoverati era stato vaccinato. L’Asp sta affrontando l’emergenza cercando di studiare le soluzioni ideali per il trasferimento dei pazienti in altre strutture adatte.

I ricoverati presentano infatti patologie da gestire a prescindere dal Covid. Tra gli undici contagiati c’è anche personale sanitario. Solo un paziente presenta condizioni particolarmente critiche.

www.messinatoday.it

Condividi