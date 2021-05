Il testo omofobo cantato da Fedez nel 2011

Il Codacons interviene sulle polemiche di ieri al Concertone del Primo maggio tra Rai e Fedez e fa sapere di aver scovato una canzone pubblicata dal rapper nel 2011 e il cui contenuto “appare chiaramente omofobo ed offensivo verso i gay, e che sembra dimostrare il doppio salto carpiato compiuto dal rapper, passato in poco tempo da testi omofobi a difensore del ddl Zan”.

Il brano è ‘Tutto il contrario’ – dice il Codacons – e nel testo omofobo è riportato “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti Si era presentato in modo strano con Cristicchi ‘Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?’ E non è vero che il potere è in mano ai ricchi”. https://gds.it/articoli/politica

Tiziano Ferro contro Fedez ‘omofobo’: “Ho subito bullismo antigay”. Alla presentazione del suo nuovo album “Accetto miracoli” a Milano, Tiziano Ferro parla di omofobia: “Il fatto che un idolo dei ragazzini possa prendermi in giro su certe tematiche è un atto di bullismo”. Il velato riferimento è a Fedez, che in “Tutto il contrario”, brano datato 2011, faceva ironia sulla sessualità del cantante.

