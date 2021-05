Migranti, raffica di sbarchi: 700 a Lampedusa

Raffica di sbarchi: sono quasi 700 migranti sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore. Sono complessivamente 700 le persone arrivate sull’isola. La prima imbarcazione con a bordo 56 persone, tra cui 27 donne e 4 minori, è approdata intorno a mezzanotte. Poco dopo gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno intercettato un’imbarcazione con 85 migranti. Intorno alle 3.30 un terzo approdo, che ha portato sull’isola 185 persone, tra cui due donne e tre bambini.

A distanza di un’ora, altri 112 migranti, tutti uomini, hanno raggiunto la più grande delle Pelagie. L’ultimo sbarco in ordine di tempo ha portato sull’isola 94 migranti, tra loro anche due donne e una bimba. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola.

Nel corso della giornata, altri 2 sbarchi: si tratta di un barcone con 100 persone a bordo, tra cui 5 donne, e di una carretta del mare su cui viaggiavano 51 uomini. adnkronos

In arrivo altre 5 navi per quarantena dei “migranti”

Raffica di sbarchi, Salvini scrive a Draghi

“Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai ministeri della Salute e degli Interni: oltre a controllare chi arriva in aereo dai Paesi a rischio, fra Covid e varianti, è doveroso anche bloccare barchini e barconi per rispetto degli Italiani, dei loro sacrifici, della loro salute, della loro sicurezza. Non si può fare nulla? Falso”.

Matteo Salvini, leader della Lega, si esprime così su Facebook dopo le notizie relative alla raffica di sbarchi avvenuti a Lampedusa. Sull’isola, nelle ultime 24 ore, sono arrivati poco meno di 700 migranti. “Io in un anno ho ridotto dell’80% gli sbarchi e sto subendo due processi per aver difeso i confini. E con meno partenze, ci sono anche meno morti. Volere è potere”, conclude il leader della Lega.

Condividi