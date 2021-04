In arrivo altre 5 navi per quarantena dei “migranti”

Altre 5 navi per quarantena dei “migranti” – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha reso noto che è stato pubblicato l’Avviso col quale si invitano gli armatori interessati “a presentare istanza per partecipare alla procedura di affidamento del servizio di noleggio di cinque unità navali battenti bandiera italiana e\o comunitaria per affidare il servizio di assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Come sempre il dicastero precisa che “il servizio potrà essere esteso anche ai migranti che giungono sul territorio nazionale in modo autonomo attraverso le frontiere terrestri, ove non sia possibile individuare altre aree o strutture da adibire ad alloggi”. L’avviso del bando è stato pubblicato dal sito www.shippingitaly.it

Tale procedura, “espletata in attuazione dei Decreti del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, n. 2944 del 18 agosto 2020 e n. 3012 del 29 agosto 2020, nonché degli atti connessi e successivi”, è volta “a individuare gli operatori economici da invitare alla predetta procedura di affidamento in modo da poter fronteggiare con tempestività le ricorrenti emergenze sanitarie derivanti dall’arrivo dei migranti sul territorio nazionale”.

La procedura resta subordinata alla eventuale proroga dello stato di emergenza sanitaria al momento dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri fino al 30 aprile 2021. Gli operatori economici interessati devono presentare apposita istanza entro le ore 20.00 del giorno 25 aprile prossimo.

Libia, Lamorgese prepara corridoio umanitario per “cospicuo numero di migranti”

I requisiti per le navi quarantena

L’allegato tecnico della procedura specifica che devono essere traghetti ro-ro con “disponibilità di un numero di cabine atte ad ospitare da un numero minimo di 300 migranti a un numero massimo di 400 migranti in regime di quarantena”, con “Disponibilità di un numero di cabine singole, comprensive di locale igiene indipendente, pari al 15% dei migranti ospitabili da destinare al personale in assistenza sanitaria oltre all’alloggio per l’equipaggio” e “Metri lineari di ponte carico non inferiore a 300 metri”.

Il costo stimato per l’esecuzione del servizio di quarantena a bordo è costituito da un corrispettivo a corpo (36.000 euro/giorno) e uno a misura (25,00 euro/ospite/giorno), oltre Iva.

Nel corso degli ultimi dodici mesi quasi tutti i precedenti bandi sono stati affidati a traghetti forniti da Grandi navi Veloci.

Condividi