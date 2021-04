AstraZeneca, 32enne muore per emorragia cerebrale dopo il vaccino

Una donna è morta in Germania per una reazione avversa grave a seguito della vaccinazione contro il coronavirus con il preparato di AstraZeneca, hanno riferito le autorità della provincia di Herford nel lander della Renania Settentrionale-Vestfalia, citando i risultati dell’autopsia. Secondo l’Istituto di immunologia e transfusiologia dell’Università di Greifswald, una risposta immunitaria al vaccino ha provocato la morte della 32enne.

La causa del decesso della giovane è stata un’anomala coagulazione del sangue con emorragia cerebrale, hanno mostrato i risultati dell’autopsia. La donna è morta il 9 marzo, pochi giorni dopo che le era stato somministrato il siero anti-Covid. Dopo il suo decesso, è stata ordinata un’autopsia per determinare la causa esatta della morte.

AstraZeneca già sospeso in Germania

L’uso del vaccino contro il coronavirus AstraZeneca è stato completamente sospeso in Germania il 15 marzo come misura precauzionale dopo le segnalazioni di effetti collaterali tromboembolici associati alla vaccinazione. Dopo che l’agenzia europea per i medicinali (Ema) ha annunciato che il vaccino era sicuro ed efficace, la Germania ha ripreso la vaccinazione dal 19 marzo.

La Commissione permanente sulle vaccinazioni (STIKO) presso l’Istituto Robert Koch il 30 marzo ha cambiato le proprie raccomandazioni per l’uso di AstraZeneca: ora questo siero anti-Covid è somministrabile alle persone di età superiore ai 60 anni. Le persone di età inferiore ai 60 anni che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca saranno nuovamente vaccinate con Biontech o Moderna, ha comunicato STIKO. https://it.sputniknews.com

Condividi