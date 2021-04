Eventi avversi vaccino Covid, governo GB aggiorna lista delle segnalazioni

Segnalazioni di eventi avversi nel Regno Unito: bollettino aggiornato al 15 aprile 2021 – complessivamente 16 settimane di somministrazione con Pfizer (circa 15,4 milioni di dosi) e 12 settimane per Astrazeneca (circa 21,6 milioni di dosi)

Reazioni – 132,528 (Pfizer) + 492,105 (AZ) + 1454 (sconosciuto) = 626,087

Reports – 46,309 (Pfizer) + 129,673 (AZ) + 457 (sconosciuto) = 176,439

Reazioni fatali – 314 (Pfizer) + 521 (AZ) + 12 (sconosciuto) = 847

Crisi cardiache acute – 1675 (Pfizer) + 4867 (AZ) + 10 (sconosciuto) = 6552

Dolore al petto – 730 (Pfizer) + 2489 (AZ) + 7 (sconosciuto) = 3226

Crisi anafilattiche – 266 (Pfizer) + 494 (AZ) = 760

Disturbi del sangue – 4210 (Pfizer) + 3681 (AZ) + 12 (sconosciuto) = 7904 (fino a 1164 in una settimana)

Infezioni – 3070 (Pfizer) + 9794 (AZ) + 28 (sconosciuto) = 12,892

Mal di testa – 11.397 (Pfizer) + 55.199 (AZ) + 135 (sconosciuto) = 66.731

Emicrania – 1015 (Pfizer) + 4516 (AZ) + 11 (sconosciuto) = 5542

Disturbi oculari – 2034 (Pfizer) + 6375 (AZ) + 23 (sconosciuto) = 8432

Cecità – 24 (Pfizer) + 88 (AZ) = 112 (fino a 20 in una settimana)

Disturbi psichiatrici – 2115 (Pfizer) + 9124 (AZ) + 35 (sconosciuto) = 11.274

Disturbi della pelle – 9622 (Pfizer) + 28.397 (AZ) + 88 (sconosciuto) = 38.107

Aborti spontanei – 42 + 2 natimortalità / morte fetale (Pfizer) + 19 + 2 natimortalità (AZ) = 61 + 4

Vomito – 1673 (Pfizer) + 7929 (AZ) + 29 (sconosciuto) = 9631

Paralisi facciale – 291 (Pfizer) + 266 (AZ) + 2 (sconosciuto) = 559

Disturbi del sistema nervoso – 24.917 (Pfizer) + 105.996 (AZ) + 307 (sconosciuto) = 131.220

Disturbi della coscienza – 2041 (Pfizer) + 6285 (AZ) + 27 (sconosciuto) = 8353

Ictus ed eventi trombolitici – 204 (Pfizer) + 570 (AZ) + 4 (sconosciuto) = 778 (aumento di 171 in una settimana)

Disturbi respiratori – 5537 (Pfizer) + 14.344 (AZ) + 36 (sconosciuto) = 19.917

Convulsioni – 270 (Pfizer) + 936 (AZ) + 5 (sconosciuto) = 1211 (fino a 136 in una settimana)

Paralisi – 107 (Pfizer) + 333 (AZ) + 2 (sconosciuto) = 442

Emorragia (tutti i tipi) – 334 (Pfizer) + 919 (AZ) + 4 (sconosciuta) = 1257 (fino a 299 in una settimana)

Eventi avversi, rischio-beneficio

MHRA afferma che “I benefici attesi dai vaccini nella prevenzione del COVID-19 e delle gravi complicazioni associate al COVID-19 superano di gran lunga gli eventi avversi attualmente noti” e che “Per caso, alcune persone sperimenteranno e segnaleranno una nuova malattia o eventi nei giorni e le settimane dopo la vaccinazione. L’età avanzata e le malattie cronichepregresse rendono più probabile che si verifichino eventi avversi casuali.

“E” … si prevede che si siano verificati, naturalmente, diverse migliaia di decessi entro 7 giorni dalle milioni di dosi di vaccini somministrate finora, principalmente agli gli anziani. La revisione delle segnalazioni individuali e dei modelli di segnalazione non suggerisce che il vaccino abbia svolto un ruolo nei casi letal”

SOURCE: https://www.gov.uk/government

