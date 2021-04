Covid, Merkel: “Daremo più diritti solo ai vaccinati, test negativo non basta”

Merkel: “Daremo più diritti solo ai vaccinati, test negativo non basta”. Un pacchetto di misure è stato annunciato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel a margine di un incontro con i governatori regionali incentrato sulla gestione della pandemia di Covid-19.

Il primo provvedimento annunciato riguarderà i diritti di chi è completamente vaccinato e di chi sarà guarito dal coronavirus: a queste due categorie saranno garantite maggiori libertà rispetto al resto della popolazione, ossia godranno di alcune eccezioni rispetto alle attuali norme restrittive (un “freno d’emergenza” anti-Covid è appena entrato in vigore a livello federale).

Per esempio per quello che riguarda le regole per il rientro nel Paese dall’estero oppure gli attuali limiti all’accesso a negozi e a determinati servizi. “Sono in vista alleggerimenti” per i milioni di tedeschi già vaccinati con le due dosi, ha spiegato la cancelliera: “Per esempio per quanto riguarda la spesa, oppure quando si va dal parrucchiere non sarà più necessario presentare un tampone negativo”.

Stando alle indiscrezioni, resterà l’obbligo di indossare la mascherina (nonostante il recente parere dell’Ecdc), nonché il mantenimento delle distanze minime. Fin qui, la mossa tedesca sembra in linea con il certificato verde digitale proposto dalla Commissione europea per favorire gli spostamenti dentro e tra gli Stati membri.

Se non fosse per un piccolo, ma importante, particolare: se Bruxelles mette sullo stesso piano immunizzati (chi è vaccinato o chi è guarito dalla malattia) e chi ha fatto un tampone con risultato negativo, Berlino tiene a mantenere un differente approccio per le due categorie: “La sicurezza derivante dalla vaccinazione è molto più robusta di quella di chi ha fatto il test”, ha detto Merkel a una riunione della direzione della Cdu prima dell’incontro con i governatori.

I diritti dei vaccinati

Per fare un esempio, un cittadino tedesco vaccinato o guarito dal Covid potrà andare in vacanza in Italia senza doversi sottoporre alla quarantena al rientro, lo stesso non potrà fare chi il vaccino non lo ha ricevuto. Una condizione che rischia di bloccare i potenziali turisti tedeschi dal prenotare le ferie fuori dal Paese. E sono tanti, come ha ammesso la stessa cancelliera:

“Attualmente in Germania abbiamo circa il 7% di persone doppiamente vaccinate, il che non è tantissimo”, ha detto. Per velocizzare le somministrazioni, il governo di Berlino sta pensando di interrompere, il sistema di prenotazione delle vaccinazioni secondo gruppi di età prioritari. “Questo non significa che tutti potranno essere vaccinati immediatamente – ha detto Merkel – ma tutti potranno fare richiesta di un appuntamento e poi verranno vaccinati a seconda delle disponibilità”. Il nuovo sistema dovrebbe partire a giugno.

https://europa.today.it

