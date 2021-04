Binetti, ‘no a libri porno a scuola, ministero Istruzione intervenga’

Libri porno a scuola – “La notizia è oggettivamente inquietante: una scuola elementare di Fiumicino partecipa a un concorso sul centenario di Gianni Rodari e riceve in premio una serie di libri per biblioteca della scuola. Sono libri che i genitori giudicano inequivocabilmente porno, per cui scattano decine di interventi indignati, non solo per il contenuto, ma per il fatto che sono stati inviati ad alunni delle elementari e persino delle materne. Non si capisce chi abbia fatto una scelta di questo tipo, chi l’abbia autorizzata e chi non abbia controllato che tipo di libri veniva messo in mano ai bambini”.

Lo afferma la senatrice dell’Udc Paola Binetti, componente della Commissione parlamentare per l’Infanzia.”Per ironia della sorte -aggiunge- il caso esplode proprio in occasione della Giornata mondiale del libro e molto opportunamente Carla Garlatti, Garante dell’Infanzia, ha preso posizione su questa vicenda definendola gravissima e chiedendo di fare chiarezza sulle relative responsabilità.”

“Libri porno ed erotici in scuole materne di Fiumicino”

“Resta da vedere a quali altre scuole siano stati inviati questi libri e quali iniziative siano state assunte per offrire ai ragazzi mezzi e strumenti più adatti alla loro età e alle loro curiosità. Sarebbe interessante sapere come intende muoversi il ministero dell’Istruzione per evitare che arrivino in classe testi decisamente fuori luogo”. ha detto il Garante dell’Infanzia. affaritaliani.it

