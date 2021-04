Migranti: Alarm Phone, 250 in pericolo davanti alle coste libiche

Nel primo contatto con Alarm Phone i migranti hanno raccontato di essere in pericolo al largo della Libia. Hanno chiesto aiuto quando erano davanti alle coste di Zuwara. Hanno detto di avere il motore guasto e che il mare è agitato. Nel primo Twitter Alarm Phone scrive “Chiedono soccorso immediato. Abbiamo informato le autorità e chiediamo che intervengano rapidamente”.

Nel secondo Twitter della Ong si legge “Le persone hanno dovuto passare la notte in mare. Le autorità europee non rispondono e la c.d. Guardia Costiera Libica non è ancora arrivata, 8 ore dopo l’email di allarme. Non sono nemmeno raggiungibili per telefono.

Aggiornamento – La Ong Alarm Phone ha ricevuto tre richieste di imbarcazioni , in difficoltà al largo delle coste libiche. In tutto a bordo ci sarebbero 250 persone. “Abbiamo informato le autorità e chiediamo che intervengano rapidamente!” ha scritto nel Twitter

SOS!! 2 barche con 200 persone in pericolo!

Siamo stati avvisati di altre 2 barche in pericolo al largo della #Libia. Ci sarebbero almeno 100 persone in ognuna. In totale, ora sappiamo di 3 barche che rischiano di capovolgersi. Le autorità sono informate: Non lasciatele annegare! pic.twitter.com/d8w4qYKDGX — Alarm Phone (@alarm_phone) April 21, 2021

🚩AGGIORNAMENTO! Le ~42 persone hanno dovuto passare la notte in mare. Le autorità europee non rispondono e la c.d. Guardia Costiera Libica non è ancora arrivata, 8 ore dopo l'email di allarme.

Non sono nemmeno raggiungibili per telefono. Non lasciatele annegare! — Alarm Phone (@alarm_phone) April 21, 2021

