Covid, Youtube rimuove video di Bolsonaro sull’idrossiclorochina

SAN PAOLO, 20 APR – Youtube ha rimosso un video in cui il presidente brasiliano difendeva l’uso dell’idrossiclorochina contro il Covid-19, un farmaco antimalarico giudicato inefficace per il coronavirus dalla comunità scientifica.

Il video era stato pubblicato dal presidente lo scorso 14 gennaio, quando in Amazzonia era stato identificato un nuovo ceppo che aveva fatto aumentare in modo esponenziale i contagi.

E’ la prima volta che Youtube censura un video dal canale di Bolsonaro.

Il presidente brasiliano, che nel video era accanto all’allora ministro della Salute Eduardo Pazuello, difendeva una terapia preventiva a base di idrossiclorochina e ivermectina, due farmaci sconsigliati dalla comunità scientifica internazionale. (Ema e vaccini: Big Pharma approva soltanto se stessa?)

“Non fanno male, conosco almeno 200 persone che sono state curate così e non sono finite in ospedale”, diceva nel video rimosso Bolsonaro, che criticava anche l’uso della mascherina e il distanziamento sociale. (ANSA)

