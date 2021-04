Ursula Von der Leyen si vaccina e pubblica la foto

Dopo aver superato 100 milioni di vaccinazioni nell’Ue, sono molto contenta di aver ricevuto oggi la mia prima iniezione di vaccino contro il Covid-19″. Lo scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un tweet.

Ursula Von der Leyen si vaccina e twitta la foto dell’iniezione: Tweet del 15 aprile 2021.

“Le vaccinazioni aumenteranno ulteriormente, poiché le consegne stanno accelerando nell’Ue – ha aggiunto -. Più rapidamente vacciniamo, prima possiamo controllare la pandemia”, ha scritto

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.

Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.

The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4

