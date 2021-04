Covid, Tajani: riaperture dipendono dal piano vaccini

ROMA, 15 APR – Tajani: “Questa mattina abbiamo inviato a Palazzo Chigi e ai nostri ministri le nostre proposte, affinché le usino nei dibattiti che avranno per sostenerle. Sono proposte che guardano alla riapertura delle attività economiche nel nostro Paese. Una riapertura intelligente, che non può prescindere dal piano vaccini”. L’ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani nella conferenza stampa sul piano di FI per le riaperture.

E ha aggiunto: “Tutte le nostre proposte e la nostra partecipazione al governo puntano a garantire la discontinuità rispetto al governo giallorosso e risultati visibili già ci sono”. In particolare, ha sottolineato: “Abbiamo visto un cambio di passo. L’obiettivo è di raggiungere i 500 mila vaccini, ma bisogna continuare ad accelerare. Siamo soddisfatti del lavoro fatto dal generale Figliuolo anche nei confronti della Campania, che pensa a una politica fai da te”. (ANSA).

