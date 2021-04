“Circonderemo il Parlamento, senza violenza, in maniera gandhiana”. Lo afferma in una diretta Facebook dalla pagina di IoApro, Umberto Carriera, tra gli organizzatori del movimento che riunisce bar, ristoranti, locali e tutte le attività in contrasto con le chiusure attuate dal governo.

L’appuntamento per la manifestazione, in piazza Montecitorio, è lunedì alle 15. “Saremo 50mila – afferma -. Non si tratta più di aprire, ma di libertà hanno paura di noi”.

