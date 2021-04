Cpr Milano, migranti in rivolta per la qualità del cibo

Milano, migranti in rivolta al Cpr: tre feriti. Una protesta è scoppiata presso il Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di via Corelli a Milano. In tarda serata alcuni ospiti del centro si sono riversati nei cortili e tre di questi si sono feriti nel tentativo di salire sul tetto. Non sono in gravi condizioni.

Sul posto anche gli agenti della Polizia che hanno riportato la situazione alla normalità. La causa della protesta dei migranti pare sia legata alla qualità del cibo distribuito nel Cpr.

