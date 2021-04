Sospese terapie salvavita a bimbo di 11 anni. L’appello della mamma

Poche risposte per Anna, la mamma di un bimbo di 11 anni affetto da gravissime patologie. Le terapie salvavita sono state sospese a Casoria, vicino a Napoli, dove Anna vive. Il ragazzino è affetto da una lunga serie di gravi patologie che lo mettono a rischio di infezioni altrettanto gravi ai polmoni come la polmonite acuta per il Covid.

L’appello di Anna è stato raccolto dal sindaco di Casoria, Raffaele Bene, e da Asia Maraucci e Luigi Concilio, presidente e vice presidente della “Battaglia di Andrea”, osservatorio che si batte per la tutela dei bambini disabili. “Mi sono messo in contatto con la mamma del piccolo – fa sapere il sindaco di Casoria – e subito mi sono mobilitato per risolvere la situazione di comune accordo con il direttore dell’asl Pasquale Bove, che da poco dirige il distretto 43, il quale ha dimostrato grande sensibilità oltre alla sua grande professionalità.

Terapie salvavita, la risposta del sindaco

“Il sindaco – dicono Maraucci e Concilio – ci ha garantito il massimo impegno e la massima vicinanza alla famiglia: il bambino deve ricevere le cure, su questo non ci piove. Siamo certi che la situazione sarà risolta e dell’accaduto resterà solo un brutto ricordo”. http://www.rainews.it

