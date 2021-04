Riduce in fin di vita un 56enne con calci e pugni, arrestato brasiliano

Milano – Un 26enne brasiliano è stato arrestato nella notte dai Carabinieri di San Donato Milanese (Mi) per il tentato omicidio di un 56enne italiano colpendolo alla testa ed al volto con violenti pugni e calci. Su richiesta del 118 i militari dell’Arma sono intervenuti in via Jannozzi a San Donato dove nelle vicinanze hanno individuato e preso il giovane sudamericano con i vestiti ancora sporchi di sangue.

Stando a quanto ricostruito il 26enne avrebbe aggredito la vittima al culmine di una lite per futili motivi. Il 56enne è stato trasportato al Policlinico di Milano in codice rosso, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. www.nova.news

Condividi