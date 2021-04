Corte Strasburgo: obbligo vaccinale necessario nelle società democratiche

Per la Corte europea dei ”diritti umani’‘, l’obbligo vaccinale va considerato “necessario in una società democratica”. Lo ha stabilito in una sentenza legata al ricorso di alcune famiglie contro lo Stato della Repubblica Ceca, in cui vige l’obbligo di immunizzare i bambini contro nove malattie. Il mancato rispetto prevede multe per i legali responsabili dei minori, mentre i bambini non vaccinati non sono ammessi nelle scuole dell’infanzia (con eccezione per quelli che non possono essere immunizzati per ragioni di salute).

I giudici di Strasburgo, secondo una nota, hanno rilevato che “la politica ceca ha perseguito gli obiettivi legittimi di proteggere la salute e i diritti altrui, rilevando che la vaccinazione protegge sia chi la riceve sia chi non possa essere vaccinato per motivi medici e faccia quindi affidamento sull’immunità di gregge per la protezione contro gravi malattie contagiose”.

Obbligo vaccinale per l’immunità di gregge

Inoltre, il tribunale sottolinea la “pressante necessità sociale di proteggere la salute individuale e pubblica dalle malattie in questione e di salvaguardare contro ogni tendenza al ribasso del tasso di vaccinazione tra i bambini”. A proposito di questi ultimi, “il loro interesse deve essere di primaria importanza. Per quanto riguarda l’immunizzazione, l’obiettivo deve essere che ogni bambino sia protetto contro le malattie gravi, attraverso la vaccinazione o in virtù dell’immunità di gregge”. http://www.rainews.it

