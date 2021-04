Covid, Letta: “per fortuna abbiamo un ministro come Speranza”

Enrico Letta – A destra “stanno cercando di fare un discorso semplice e semplicistico: aperture contro chiusure. Non abbiamo ancora imparato niente, dopo un anno: dipende dalla serietà di ognuno di noi, per fortuna abbiamo un ministro come Speranza”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervistato a diMartedì (La7) da Giovanni Floris.

“Fossimo stati alle soluzioni di Salvini oggi saremmo in una condizione ancora peggiore dell’attuale. Sono solidale con i ristoratori, il governo deve fare un decreto imprese subito per venire incontro a chi con la chiusura sta garantendo la nostra salute, con aiuti non generici ma sui costi fissi”, ha aggiunto Letta. (askanews)

