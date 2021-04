Armando Manocchia presenta “Piazza Libertà”: gli ospiti della 1a puntata

Domenica 11 aprile, alle ore 20, andrà in onda ‘PIAZZA LIBERTÀ’, il programma di informazione in diretta su Canale Italia DT83 e Sky937 e in diretta Facebook, ideato e condotto da Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi.

PIAZZA LIBERTÀ – i graditissimi OSPITI della prima puntata:

Dott.ssa Ornella MARIANI, Saggista;

Prof. Augusto SINAGRA, Avvocato;

Prof. Giulio TARRO, Virologo;

Prof. Alessandro MELUZZI, Psichiatra;

Enrico MONTESANO, Attore.

Con il contributo di:

Fabio DURANTI, Editore e Conduttore di RADIORADIO;

Mario IMPROTA, Vignettista;

Cosimo MASSARO, Scrittore, con il suo ultimo libro SCONTRO GLOBALE.

https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/posts/115700960607445

