Roma: capre sui materassi abbandonati sull’argine del Tevere

Rifiuti e le “caprette relax”. Succede a Ponte Marconi, zona sud di Roma, dovesugli argini del Fiume Tevere lato lungotevere Pietra Papa certe comodità … si sfruttano. A denunciare e a postare la foto della capre urbane è l’esponente di Fdi del Municipio Roma XI, Marco Palma, da sempre in prima linea contro il degrado.

Capre sui materassi abbandonati – E l’angolo di fiume nel quale Palma ha immortalato i due animali è la nota ansa dove il Comune di Roma ha lanciato per due estati consecutive il progetto Tiberis, la spiaggia attrezzata che in inverno diventa pascolo. Conclude ironicamente Palma: “Avete presente la carne giapponese con i bovini che vengono massaggiati… è più o meno così per le… “caprette relax”.

Ma le sorprese di Roma, città invasa dai rifiuti non si fermano. Sempre da Fb arriva una foto insolita della Circonvallazione Gianicolense, precisamente all’altezza del ponte ferroviario che porta al tunnel di via dei Quattro Venti: qui l’assenza totale di ogni manutenzione ha creato un accumulo di bottiglie di vetro che supera l’altezza dio un metro. Ovvio che non se n”è accorto mai nessuno. affaritaliani.it

