Georgia, infermiera di 27 anni muore dopo il vaccino

Un’infermiera georgiana, Megi Bakradze, 27 anni, è morta dopo essere stata vaccinata con il vaccino AstraZeneca nella città di Akhaltsikhe. Lo riporta l’agenzia Reuters. Mezz’ora dopo aver ricevuto la sua prima iniezione – il 18 marzo scorso -, è andata in shock anafilattico ed è finita in coma. In Georgia la notizia è rimbalzata ovunque, creando timori e polemiche nonostante le rassicurazioni del ministero dalla salute, dell’Oms e dell’Ema.

La ragazza è stata subito trasportata a Tbilisi ma i medici non sono riusciti a salvarla. I parenti di Megi hanno assicurato che la ragazza «non aveva malattie pregresse». E’ ed partita subito un’inchiesta.

L’incidente ha causato una sospensione della vaccinazione nella parte alta montagnosa della regione dell’Agiaria. Nel resto del paese, il processo continua come previsto. «La morte di Megi Bakradze è stata molto probabilmente il risultato di una grave reazione allergica al vaccino, ma questo è un effetto collaterale molto raro», ha spiegato Levan Ratiani, direttore del First University Hospital di Tbilisi.

La morte di Megi Bakradze ha scioccato molte persone. Secondo un sondaggio nazionale, circa il 41% degli intervistati ha dichiarato che non sarebbe più vaccinato. Presso il Ministero della Salute si è tenuto un incontro con i massimi esperti di immunologia, in cui si è discusso se sospendere la vaccinazione AstraZeneca. Si è deciso di proseguire il percorso, ma ora sono previste ulteriori misure di sicurezza: la vaccinazione verrà effettuata solo in quelle istituzioni mediche dove sono presenti unità di terapia intensiva. www.ilmessaggero.it

