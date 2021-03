Documento Fao sulla sicurezza alimentare “saranno i più poveri a pagare”

di Radio Radio TV – Se andate sul sito kmetro0.it trovate un’altra notizia che conferma quello che da settimane vi sto raccontando e quello che ho ipotizzato in un romanzo di fantascienza: l’approvvigionamento alimentare, l’aumento dei prezzi​ del cibo​. E infatti c’è un articolo dal titolo “Covid-19, a rischio approvvigionamento alimentare”. La Fao​ ha denunciato il fatto che una prolungata crisi​ di pandemia​ potrebbe mettere a dura prova le catene di approvvigionamento alimentare.

Riflettiamo un attimo su quello che sta accadendo perché nel romanzo Futura io parlo di un oscuro laboratorio​ cinese​. Naturalmente io ho scritto queste cose prima di sapere del Covid​, ma poteva succedere in qualsiasi altra parte del mondo, guarda caso è successo lì.

I prezzi del grano, i prezzi dei cereali stanno aumentando. Dovete riflettere sul fatto che in molte parti del mondo, durante laquarantena, le persone stanno a casa e usano la farina, soprattutto i poveri, per prodursi pane e pasta in casa durante il covid. Ora, queste cose chiaramente non le trovate spiegate sui massimi organi di informazione​, ma c’è un documento del Comitato delle Nazioni Unite​ per la sicurezza alimentare, vi leggo solo questa frase: “Saranno i cittadini più poveri a pagare”.

Incredibile documento dell’Onu su Covid e sicurezza alimentare: “pagheranno i più poveri”

Incredibile documento dell’Onu su Covid e sicurezza alimentare: “pagheranno i più poveri”

Condividi