Putin gli augura “buona salute”. E Biden cade tre volte

Non è stata di buon auspicio per Joe Biden la frase sibillina pronunciata da Vladimir Putin, “gli auguro buona salute”. Oggi, mentre era in partenza per Atlanta, il presidente Usa è scivolato per ben tre volte di seguito sulla scaletta dell’Air Force One. Le immagini, riprese dalle tv e in particolare dalla Nbc, sono state rilanciate sui social media e stanno facendo il giro del web. Fortunatamente, per il 78enne Biden non sembrano esserci state conseguenze e, giunto in cima alla scaletta e fatto l’ultimo saluto militare, il presidente Usa è finalmente salito a bordo dell’aereo presidenziale. (adnk)

WATCH: President Biden stumbles as he ascends the stairs to Air Force One on Friday. pic.twitter.com/jnAgDvLWp5 — NBC Politics (@NBCPolitics) March 19, 2021

