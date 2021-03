Bonaccini: se personale sanitario non si vaccina non può lavorare lì

BOLOGNA – “Non so se serva l’obbligo vaccinale per i sanitari, so che se uno non si vaccina non può lavorare in quel luogo lì”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, interpellato a Mattino 5, sulla rete ammiraglia Mediaset, a proposito di un eventuale obbligo vaccinale anti-Covid per il personale sanitario.

In proposito, Bonaccini cita quanto fatto quattro anni fa su nidi e materne per quanto riguarda le vaccinazioni infantili. “Per primi – ricorda il presidente – tornammo all’obbligo vaccinale per la parte che ci competeva”, cioè la fascia zero-sei anni, e “abbiamo riportato dal 92 a oltre 97% i bambini vaccinati. Se non ti vaccini non puoi iscriverti all’asilo”. Agenzia DIRE

Bassetti: il vaccino obbligatorio per il personale sanitario andava fatto a ottobre

“Non ti vuoi vaccinare? Sei fuori dall’ospedale”

Condividi