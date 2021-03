Prof Sinagra: Draghi ha trovato modo di governare fottendosene di giudici e Parlamento

Cari reclusi vicini e lontani, buongiorno!

L’Istituto di neuroscienze umane di Ficarazzi (PA) ha accertato che Mario Draghi e Giuseppe Conte hanno pari capacità di prendere in giro gli italiani.

Draghi risulta avere un QI superiore (ma non ci voleva molto) e una solo apparente sobrietà, oltre a una presunta competenza che, ove esistente, l’uomo degli “Incappucciati della finanza” mette a servizio di interessi stranieri in pregiudizio dell’Italia.

La “metodologia” sopraffattoria è solo apparentemente mutata: si passa dai demenziali DPCM direttamente ai Decreti legge (che richiamano quei DPCM) come l’ultimo che ha vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021.

Come si sa i DL si giustificano costituzionalmente per fronteggiare situazioni di urgenza e necessità.

Il DL in questione si distingue per capacità divinatorie data la sua entrata in vigore … differita! Draghi è proprio un drago.

Qualcuno potrà dire che resta la possibilità di impugnare dinanzi ai giudici amministrativi i Decreti di attuazione che il DL rimette al Ministro della Salute (sono consentiti tutti gli scongiuri …). Dunque, tutto come prima.

Ma la genialata del grande Draghi è che il DL ha “durata” solo dal 15 marzo al 6 aprile e questo non consente, per il rispetto dei termini procedurali di legge, di avere una pronuncia del giudice prima della sua scadenza.

E così si è abolita la fastidiosa tutela giurisdizionale!

Ma è messo fuori gioco anche il Parlamento che difficilmente potrà nel breve termine di circa 20 giorni convertire in legge il DL.

E così si è messo a tacere anche il fastidioso “controllo” (si fa per dire) del Parlamento. E al diavolo la democrazia parlamentare e la volontà popolare!

Sempre per i tempi ristretti, non farebbe in tempo a pronunciarsi la Corte costituzionale per valutare la legittimità del DL il quale muove da un presupposto sfacciatamente e consapevolmente falso data l’assenza di qualsiasi necessità e urgenza. E poi veramente qualcuno pensa che una necessità epidemica insorga in un momento differito rispetto allo stesso DL, ed essa duri solo 20 giorni?

Mario Draghi è meglio del Mago Otelma: lui ha trovato il modo di governare a colpi di DL di brevissima durata, fottendosene dei giudici e del Parlamento. Vedremo se i fatti mi daranno ragione. Invece dei mini bot abbiamo i mini Decret!

Intanto, il grande Capitano Matteo Salvini controlla tutto “dall’interno”, sollecita vaccinazioni di massa ed è in piena sintonia con la nota Lamorgese Luciana in materia di invasioni di massa dell’Italia.

Della Masaniella della Garbatella preferisco non parlare, ma apprezzo molto il suo sforzo di finta opposizione.

E il “Gobbo di Notre Dame” conta le stelle … .

E con questo anche per oggi è tutto da Radio Fogna che rammenta ai suoi affezionati ascoltatori la loro grande fortuna di poter scegliere come morire.

AUGUSTO SINAGRA

