Malore dopo il vaccino, operatore sanitario muore per emorragia cerebrale

LICATA – Ancora una morte sospetta a seguito di vaccino anti-Covid. Siamo a Licata, in provincia di Agrigento, dove un operatore sanitario di 52 anni sarebbe morto nelle scorse ore a seguito di malore.

A riportare in esclusiva la notizia sono i colleghi di La Sicilia, oggi in edicola. Il 52enne lavorava in una casa di riposo di Palma di Montechiaro: alcuni giorni fa, così come i suoi colleghi, avrebbe ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid AstraZeneca.

Malore dopo il vaccino somministrato qualche giorno prima. L’uomo, a seguito di intervento dei sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, per poi essere trasferito in elisoccorso al Policlinico di Palermo, dove sarebbe deceduto poco dopo per emorragia cerebrale.

A sporgere denuncia sarebbero stati i familiari. La Procura avrebbe già avviato delle indagini.

newsicilia.it/agrigento

I familiari avrebbero chiesto di verificare le cause del decesso e per questo sarebbe stata sporta denuncia. E altre tre inchieste nell’Isola sono incentrate sulle morti di altrettante persone alle quali è stato somministrato l’ormai famosa dose del vaccino AstraZeneca del lotto con codice Abv2856 (poi ritirato in via precauzionale in tutta Italia)

