Vaccini, eurodeputati Pd: UE ha dato precedenza alla sicurezza

“Se non ci fosse stata l’Unione europea la corsa ai vaccini sarebbe stata un disastro: non avremmo una solo dose in più ma avremmo una lotta tra gli Stati che avrebbe fatto crescere i prezzi.

Gli Stati membri devono mettere in pratica velocemente la loro politica vaccinale perché la capacità di produzione di dosi aumenta di settimana in settimana e i singoli Paesi devono essere capaci di organizzare la logistica e le infrastrutture.

L’Ue ha dato precedenza alla sicurezza per accertarsi che i vaccini non comportassero rischi per i cittadini. Ora lavoriamo tutti insieme per vaccinare la maggior parte della popolazione quanto prima”. Eurodeputati Pd

