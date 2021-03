Casalnuovo: operatore Ata muore dopo il vaccino

Lutto alla scuola «Viviani», muore un operatore ata dopo essersi sottoposto al vaccino. CASALNUOVO – La città piange la prima vittima post vaccino Vincenso Russo residente ad Afragola ma da anni prestava servizio come personale ATA alla scuola Viviani. Domenica scorsa si è sottoposto a vaccino e dopo aver accusato malori è svenuto per cui è stato necessario il ricovero, ma la situazione clinica è peggiorata ora dopo ora spirando questa mattina.

Non si sa se la causa del decesso sia stata l’iniezione della dose di vaccino o se aveva patologie pregresse ma stando alle voci di amici e conoscenti, godeva di ottima salute.

Tanti messaggi di cordoglio per una persona magnanima e sempre presente ad aiutare i ragazzi a scuola. «Lo conoscevo di persona, era perbene come non mai» le parole di Angela una mamma le cui figlie hanno frequentato il plesso scolastico.

Come scrive il giornale locale www.canaleuno.it, domenica scorsa aveva postato sul suo profilo Facebook una frase nella quale scriveva l’avventura iniezione fatta (foto) «vaccino fatto, inizia il dolore al braccio speriamo bene».

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause de decesso che ha spento l’esistenza di una persona amata è stimata in città.

