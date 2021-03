Cesena, 6 marzo 2021 – “No Paura Day 14” intervento di Armando Manocchia, direttore di Imola Oggi.

Paolo Sensini: “Sempre più partecipati e coinvolgenti gli incontri del No Paura Day, che ieri hanno raggiunto la quattordicesima edizione consecutiva. Dall’affollata Piazza del Popolo in cui sono intervenuti Silvana De Mari, Riccardo Luzi, Matteo Gracis, Lidia Sella, Leonardo Facco e Armando Manocchia, si è levato un corale grido: basta dittatura, basta menzogne di Stato! Con quale legittimità un’intera popolazione può accettare d’essere messa agli arresti domiciliari senza una sentenza passata in giudicato? Una cosa è certa: contro questa follia che va avanti da oltre un anno la piazza si è pronunciata e continuerà a farlo anche nei mesi a venire.”

