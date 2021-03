Coronavirus, varianti e vaccini: dr. Leopoldo Salmaso

Il dr. Leopoldo Salmaso parla delle varianti del coronavirus: “Lo dico da specialista: questi vaccini fatti in questo modo sono una causa principale di queste varianti. Queste non sono varianti, sono chimere. In tutta la biologia l’evoluzione è per la convivenza pacifica tra ospite e parassita. Andando a intervenire in questo causiamo un aumento del numero delle varianti, ma anche della loro pericolosità. Questo è quello che stiamo facendo…”

Le parole sono di LEOPOLDO SALAMASO, medico specialista in Malattie Infettive e in Sanità Pubblica, con 8 anni di esperienza in Tanzania per controllo delle epidemie.

