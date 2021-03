Infermiera 40enne muore per infarto dopo il vaccino

Infermiera muore per infarto dopo il vaccino. La 40enne aveva ricevuto la seconda dose. Da accertare le cause del decesso

Il Coronavirus continua a far paura. In Italia il numero dei contagiati giornaliero è sempre più alto e preoccupa la situazione dei ricoveri in ospedale. Per questo tutte le speranze sono rivolte ai vaccini. Avrà pensato la stessa cosa, probabilmente, un’infermiera di 40 anni di Bra, che essendo sempre a contatto con i pazienti infetti, ha ricevuto prima di altri, non una ma ben due dosi di vaccino anti-Covid. Ma neanche il tempo di gioire per l’immunità raggiunta, che un infarto improvviso le è stato fatale.

Infarto dopo il vaccino, nessuna indagine

La 40enne di Bra (Cuneo), – si legge su secondopianonews – è morta a pochi giorni dalla seconda puntura. La donna, madre di una bambina, lavorava nella residenza per anziani “Montepulciano” di Bra. Non è chiaro se il malore è stato provocato dal farmaco. Nessuna indagine pare infatti sia stata avviata per accertare le effettive cause del decesso. L’Italia è il Paese dove si registrano più reazioni avverse al vaccino, sono 28 mila su 78 mila totali in Europa. (www.affaritaliani.it)

