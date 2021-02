Roma, vertice M5s con Grillo e Conte

Grillo è arrivato con un casco sul capo, un casco bianco con la visiera ‘anti-Covid’ scesa davanti al volto, in stile astronauta. Conte invece è arrivato con la sua scorta, ma ha percorso a piedi l’ultimo tratto, affiancato dall’ex capo scorta che lavora ancora al suo servizio.

La location riservatissima alla fine era la più scontata: l’hotel Forum di Roma, ‘seconda casa’ di Beppe Grillo nei suoi blitz capitolini, anche per via dell’antico legame di amicizia con il proprietario della struttura. Il summit del M5S, per riscriverne la struttura, si tiene nel cuore di Roma, presenti anche Grillo e l’ex premier Giuseppe Conte, giunti nell’albergo in mattinata. Alla riunione sono presenti diversi big del Movimento, tra questi Vito Crimi, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro, Paola Taverna, Carlo Sibilia. Assente invece Davide Casaleggio, impegnato nella sesta tappa del tour ‘La base incontra Rousseau’. (adnkronos – foto Tg com24mediaset)

Condividi