Grillo: “I valori del M5S sono scomparsi”

“Vi parlo da attuale garante e custode degli attuali valori del M5s. Valori che sono scomparsi in questi tre anni. Tutti i miei progetti che mandavo al Mago di Oz non sono mai stati accolti. Non si e’ fatto piu’ trovare da me”. Lo ha detto il garante del M5s Beppe Grillo in un video sul suo blog. ‘Mago di Oz’ e’ l’epiteto riservato a Giuseppe Conte. Nel video Grillo guida un carro funebre. “I valori sono stati traditi”.

(askanews) “Beh… Sono ottimista per le votazioni del 5 dicembre. Da tutore sacro dei valori sacri, questi valori sono stati traditi in questi tre anni, siete diventati un partito che segue un Oz così di gente che non riconosco più”: inizia così, mentre abbassa il finestrino di un carro funebre, il tanto atteso video messaggio di Beppe Grillo, in vista della riapertura delle urne per l’Assemblea Costituente del M5s il 5 dicembre.

"Io ho già perso, lo so, ma sono ottimista perché questo movimento aveva un'identità straordinaria, l'identità dei due mandati, eravamo d'accordo con il mago di Oz, eravamo d'accordo di fare una legge dello Stato", ha aggiunto, sempre parlando dal finestrino del carro funebre."Però vedere questo movimento, questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Ha ragione la eletta in Sardegna, che ha detto 'me ne frego di Grillo, facciamo un altro simbolo, andiamo avanti'. Bene coraggio, fatevi un altro simbolo e fate le vostre cose. Il movimento è morto, stramorto ma è compostabile. L'humus che c'è dentro non è morto. Cercate di pensare che questo movimento avrà un altro decorso e meraviglioso, che ci siate voi o no".