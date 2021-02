Francesco Carbone, oggi processo per direttissima

Questa mattina si terrà il processo per direttissima a FRANCESCO CARBONE, fondatore dell’Associazione Governo del Popolo, in carcere da 2 giorni con un TRAUMA CRANICO riportato in seguito all’arresto durante il quale una decina di carabinieri gli si è scagliato contro ed ha sbattuto violentemente la testa contro il muro.

Questa è la Giustizia cari miei, prima si condanna, poi, forse, si cura.

L’importante, in Italia, è parlare di DIRITTI UMANI e occuparsi e preoccuparsi di Navalny

