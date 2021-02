‘Reopen Italia’: 28 febbraio manifestazione a Milano

In data 28/02 ReopenItalia si raduna in Piazza XXV Aprile a Milano alle ore 15.30. A seguito del trattamento ricevuto in piazza lo scorso sabato l’intera comunità di reopenItalia si stringerà attorno agli uomini ed alle donne liberi ed indipendenti di Milano, accorreremo da tutta Italia per determinare che il diritto alla riunione in Piazza è sacro e protetto dalla costituzione. ReopenItalia è un comitato spontaneo popolare che non accetta assolutamente la nuova normalità ed al regime delle mascherine (che per noi sono l’equivalente del pagare il pizzo allo stato) propagandate da un regime autoritario che ha fatto saltare tutte le garanzie costituzionali.

ReopenItalia non riconosce l’autorità del governo, non da fiducia nel modo più assoluto ai partiti ed ai personaggi a loro collegati che diffondono notizie false per governare facendo leva sulla paura e sul terrore. ReopenItalia sostiene le tesi di autorevoli personalità nel campo medico, scientifico, accademico, che hanno portato alla luce le prove inoppugnabili di un inganno ai danni dei cittadini italiani. Si allega volantino e manifesto di reopenItalia.

COMUNICATO STAMPA

