Bill Gates: cambiamento climatico ucciderà più della pandemia

La pandemia e il cambiamento climatico sono “due problemi molto simili e i governi devono collaborare per trovare le soluzioni, ma entro la fine del secolo il cambiamento climatico ucciderà cinque volte più persone che il picco della pandemia, e non basta un semplice strumento per affrontarlo” come il vaccino. Lo ha detto Bill Gates intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Secondo il fondatore di Microsoft, “i governi, collaborando, dovebbero prevenire tragedie come la pandemia e il cambiamento climatico”, ma se per la pandemia, grazie a “saggi investimenti”, si è arrivati ad “un singolo strumento miracoloso che finirà ampiamente questa crisi”, sul cambiamento climatico “non è così” e sinora, con misure pure necessarie, si è affrontato secondo Gates “meno di un terzo del problema”. (askanews)

Texas – Una tempesta invernale senza precedenti con temperature glaciali, fino a -18 gradi. Una violenta bufera di neve e ghiaccio si e’ abbattuta sul Texas e sull’Oklahoma, ma le temperature hanno raggiunto minime da record in tutti gli Stati Uniti. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha rilasciato un comunicato con il quale ha dichiarato lo stato di allerta in tutta la nazione.

L’aumentata domanda di energia ieri ha costretto l’operatore della rete elettrica dello Stato americano a imporre blackout a rotazione che hanno lasciato quasi 3 milioni di clienti senza elettricità.

Condividi