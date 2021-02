Genova, donna uccisa a coltellate nel suo negozio

Clara Ceccarelli, di 69 anni, è stata uccisa a Genova all’interno del suo negozio. E’ accaduto nel tardo pomeriggio in via Colombo, in pieno centro città. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per la donna, che sarebbe stata colpita con un coltello all’addome e al collo, non c’è stato nulla da fare. La polizia sta cercando di rintracciare l’ex compagno.

Alcuni passanti hanno visto un uomo fuggire dal negozio e abbiano cercato di fermarlo. Al momento dell’omicidio non c’erano clienti nel locale.

La cugina: “Non sopportava più il suo ex” “Con il suo ex compagno si erano lasciati da alcuni mesi. Lui le telefonava sempre, prima le rubava in casa. Gliene aveva fatte tante e lei non poteva più sopportare”. Lo ha raccontato una cugina di Clara Ceccarelli. “L’avevo vista oggi – ha continuato la parente – ed era tranquilla”. tgcom24.mediaset.it

Condividi