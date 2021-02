I banchieri non sanno produrre beni e servizi, gli imprenditori sì

I banchieri sanno comprare e manovrare burattini politici a saldi di fine stagione democratica; ma se sapessero lievitare i loro soldi producendo beni e servizi farebbero altro, non cercherebbero imprenditori o Stati indebitati da sfruttare, o spedire in default.

Al pari dei Mugnai hanno la farina finanziaria, ma il talento di Fornai per lievitarla e trasformarla in profitto onesto d’impresa non lo hanno mai avuto e mai potranno averlo.

Eppure il vizietto di influenzare i piani di investimento degli Imprenditori e ancor peggio degli Stati che decidono di “finanziare” non lo perdono mai.

Ed è improprio almeno quanto un mugnaio che obbligasse il panettiere a fare il pane a modo suo sotto minaccia di negargli la fornitura di farina.

Gli imprenditori sono i panettieri del profitto, sono gli unici esseri umani che sanno come produrre ricchezza ONESTA mettendo insieme lavoro capitale e un cocktail di intelligenze

Ma nelle imprese o negli Stati che hanno bisogno del socio banchiere, i piani di investimento sono soggetti alla supervisione del Banchiere non a quella di un Imprenditore, giusto per favorirne prima o poi la bancarotta.

Dopo anni di sfruttamenti salariali, licenziamenti, corruzioni burocratiche e politiche, truffe, furti, contaminazioni, sofisticazioni, avvelenamenti ambientali, chiusure, fallimenti o delocalizzazioni.

Un decennio basta e avanza perché un’impresa con migliaia di lavoratori, asfissiata da leggi, decreti, regolamenti, e burocrazia corrotta, banchieri ed esattori, generi disoccupazione per i lavoratori e fallimento per l’imprenditore.

Il talento per fare soldi dai soldi ce l’ha l’imprenditore punto e basta. Se lo avesse il banchiere non farebbe lo sfruttatore del talento e lavoro altrui.

Franco Luceri

Un mondo governato dagli strozzini tramite gli utili idioti

