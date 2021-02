Un mondo governato dagli strozzini tramite gli utili idioti

Il mondo trasuda usurocrazia da tutti i pori. Il mondo è finanziato da strozzini e governato da utili idioti, soltanto perché per secoli è stato pensato da matti.

La storia del lavoro vittima del capitale, (Marx insegnava) credo si perda nella notte dei tempi.

Ma è abbastanza recente un modello di Stato in cui la vita dei popoli è affidata esclusivamente alla discrezionalità dei banchieri, perché intere generazioni sono condannate a nascere, languire e morire sepolte di debito pubblico.

Strozzini al di sopra di qualunque potere politico – Solo una razza di economisti acefali e azzeccagarbugli sbullonati poteva pensare un sistema sociale in cui un intero Popolo è condannato a lavorare, languire e affamare i propri figli e pagare tasse per tutta la vita ad uno Stato definito sovrano a caricatura, impotente e inadempiente, perché assoggettato ad un “democraticissimo dis-ordine mondiale” pensato per ingrassare 10 Paperoni trilionari che hanno l’insindacabile potere di sfruttamento e morte sulla intera umanità, in quanto liberi di operare al di fuori e al di sopra di qualunque potere politico e giudiziario nazionale sovranazionale e mondiale.

Franco Luceri

