Di Maio: il M5s sceglie la via europea, valori e diritti

“La responsabilità è il prezzo della grandezza” – comincia così il post di Luigi Di Maio su Faceook.

Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese.

In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il MoVimento 5 Stelle

sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi.

La fedeltà alla Nazione, oggi, si è mostrata più forte della propaganda. – scrive Di Maio.

Questo è il M5S, aggiunge.

Questo è il MoVimento che riconosco e in cui ho scelto di spendere tutto me stesso.

Voglio ringraziare ogni singolo attivista e iscritto alla piattaforma Rousseau che ha espresso il proprio voto.

L’intelligenza collettiva ha prevalso sul singolo e ha mostrato nuovamente la sua forza, una forza buona e adulta, che deve spronarci a fare meglio, ancora di più, per la nostra Italia.

La legalità, la giustizia, lo stop ai privilegi, la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, l’acqua pubblica e molto altro.

Siamo ancora questo. Anzi, da oggi lo siamo con maggiore consapevolezza.

Ringrazio anche Beppe Grillo

per il grande contributo offerto in questa fase.

Il pensiero è libero solo quando libere sono le persone.

Viva il MoVimento 5 Stelle.

Viva l’Italia.” conclude Di Maio

Dino GIarrusso gli ha risposto: “Carissimo Luigi, ancora una volta abbiamo dimostrato la differenza fra noi e tutti gli altri, lasciando ai nostri iscritti le scelte più importanti per il nostro futuro e quello dell’Italia.

Adesso dobbiamo STARE UNITI, viglilare sugli oltre 200 MILIARDI DI EURO che con grande fatica abbiamo ottenuto in Europa, e portare avanti le riforme e il cambiamento iniziate con il governo Conte.

In alto i cuori, senza mai dividerci!”

Condividi