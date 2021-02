Malvezzi: “Draghi ha difeso l’euro, non gli italiani”

Intervento del Professor Valerio Malvezzi tratto dalla trasmissione Notizie Oggi Lineasera di venerdì 5 febbraio 2021. In diretta dallo Studio 12 di Canale Italia.

Valerio Malvezzi: “Draghi ha difeso l’euro, non il cittadino italiano. Sono già scritte nelle carte le cose che dobbiamo fare, secondo quanto raccomandato dalle UE. Non è questione di ‘secondo me’. C’è scritto.”

