Pd, Zingaretti: “unità con Draghi, personalità europea contro l’austerità”

“E’ una novità, ho detto che Salvini ha dato ragione al Pd, tutti possono riconoscere che l’idea di superare i problemi distruggendo l’Europa era un’idea fallimentare. Ora si apre una fase nuova”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a in Mezz’Ora in più su Rai 3. “Nel Pd c’è unità assoluta con Draghi, le nostre idee, i nostri valori. Mario Draghi è la personalità europea che più ha garantito un’idea di Europa per una buona spesa pubblica, contro l’austerità”, ha aggiunto.

“Quello di Draghi è un profilo che si è messo al servizio di una possibile rinascita italiana. Gli chiederemo di produrre fatti concreti. Siamo per creare lavoro, è una priorità assoluta. Poi una riforma fiscale all’insegna della progressività, della giustizia, della sburocratizzazione, senza la furbizia dei condoni”. Così Zingaretti manda un messaggio al ‘neoalleato’ Salvini. “Guardo a questo – ha aggiunto – esperimento con grande fiducia, anche se sono molto contento di aver lavorato perché Conte andasse avanti fino alla fine”.(affaritaliani.it)

Il Pd ha sempre detto mai con Salvini e oggi ci si ritrova in una larga maggioranza. "È Salvini che ha dato ragione al PD, non ci siamo spostati noi. Abbiamo dimostrato che nostre battaglie europeiste erano giuste. L'Europa non è una parola, sono valori" @nzingaretti @RaiTre pic.twitter.com/CpPlIEjnWB — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) February 7, 2021

