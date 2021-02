Nencini: ‘Draghi ha parlato di bilancio comune europeo’

“Una forte cornice europeista e richiamo all’atlantismo e quando il professor Draghi parla di europeismo parla anche di sfida, tanto che è arrivato a mettere sul tavolo la questione di un bilancio comune europeo e quindi una visione che non riguarda soltanto il presente ma un’impostazione futura”. Lo ha affermato il senatore del Psi Riccardo Nencini, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. (Adnkronos)

Manfred Schullian, presidente del gruppo Misto, dopo l’incontro con il premier incaricato Mario Draghi. Draghi ci ha illustrato brevemente i pilastri della sua azione. Come premessa non solo simpatica ma essenziale si autodefinisce come futuro presidente di un governo europeista. Tra le priorità che intende seguire con il suo governo: la sanità, la campagna vaccinale che va non solo portata a termine ma iniziata davvero. Ha parlato tanto dell’ambiente, di lavoro e imprese”. (ANSA).

