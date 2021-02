M5s, Mantero: No fiducia a Draghi con ministri FI e Lega

“Se voto la fiducia a un governo Draghi? Sono in attesa di capire come sarà composto l’esecutivo. Se ci saranno ministri di Forza Italia e Lega, è impossibile votare la fiducia. Ho ancora lo stigma per il voto alla Casellati come Presidente del Senato e la fiducia data a un governo con Salvini e Fontana ministri, non intendo aggiungere altri peccati”, dice all’Adnkronos il senatore M5S Matteo Mantero.

“Se invece il governo avrà un profilo tecnico alto, valuterò. La figura di Draghi, nonostante la recente virata ‘keynesiana’, resta legata alla stagione delle privatizzazioni… quindi dal mio punto di vista è quanto di più distante ci sia dalle politiche del M5S. Mi riservo il beneficio del dubbio: vediamo che governo si concretizza, poi deciderò cosa fare”, osserva il parlamentare ligure. (adnkronos)

Condividi