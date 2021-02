Meluzzi: governi voluti da élite internazionali a quelle risponderanno

“Tutti i governi sono politici, anche quando interamente composti da soggetti mai votati neanche in un consiglio di quartiere. Fondamentale capire di quali politiche e interessi sono attori. Se paracadutati da élite internazionali a quelle risponderanno e non a elettori. Democrazia.”. Lo scrive il prof. Alessandro Meluzzi su Twitter.

In un tweet precedente, il prof. aveva osservato: “Draghi, dicono, è il migliore dei banchieri amici del popolo, l’italiano più credibile, contemporaneamente tecnico e politico. Essendo anche illuminato dal Grande Architetto dell’Universo e amato da tutti perché non farsi votare come sarebbe in una democrazia? E così difficile?”

