Bassetti: patentino vaccinale per viaggiare e frequentare luoghi pubblici

“Quando avremo i vaccini per tutti, se mai li avremo, e sara’ stata offerta a tutti la possibilità di vaccinarsi, credo sarà importante rilasciare un patentino vaccinale a chi avrà fatto il vaccino per il covid. Intanto servirà sicuramente per viaggiare all’estero, almeno in alcuni paesi, dove potrai entrare solo con questo attestato.

Secondo me alcune attività dovranno essere consentite unicamente a chi si sarà vaccinato: prendere un aereo, salire su un treno, andare a cena in un ristorante, entrare in un ufficio pubblico, ecc. altri paesi sono già organizzati su questo, speriamo lo facciano presto anche in Italia”. Lo scrive il dr. Matteo Bassetti su Instagram

