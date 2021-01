Delazione a Milano: vicini segnalano festa di compleanno, 22 multati

Milano – I vicini segnalano la festa abusiva e al party di compleanno arriva la polizia: 22 multati. Festa rovinata e multe per tutti. “Blitz” della polizia giovedì sera in un appartamento di viale Montello a Milano, dove oltre venti ragazzi avevano organizzato una festa per il compleanno di uno di loro, che compiva 19 anni.

A dare l’allarme alla Questura, pochi minuti dopo le 22, sono stati alcuni residenti del condominio, allertati dagli schiamazzi e dalle urla che sentivano arrivare dall’abitazione. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno subito individuato la casa e hanno trovato la porta aperta. All’interno c’erano 22 giovani tra i 17 e i 26 anni, che sono stati identificati e invitati a fare ritorno al proprio domicilio.

Sono stati gli stessi poliziotti ad accertare che l’appartamento era stato preso in affitto proprio dal neo 19enne per festeggiare il compleanno. I 22 ragazzi saranno tutti multati in base alle norme anti covid che vietano, chiaramente, di riunirsi in casa per i party.

