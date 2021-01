Israele, 17enne in terapia intensiva dopo il vaccino

Un ragazzo di diciassette anni sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva presso il Safra Children’s Hospital all’interno dello Sheba Medical Center di Tel Aviv pochi giorni dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino contro il coronavirus. È quanto scrive il sito The Jerusalem Post – Israel News.

Il giovane sarebbe arrivato in ospedale dopo aver sentito forti dolori al petto e non avrebbe avuto condizioni preesistenti. Un medico del dipartimento ha riferito che il ragazzo è in condizioni stabili e che l’ospedale non crederebbe che i suoi sintomi siano collegati alla vaccinazione. (affaritaliani.it)

Condividi